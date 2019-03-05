شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: القبض على قائد مركبة دهس أحد المشاة في مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) قبضت إدارة مرور العاصمة المقدسة على قائد مركبة دهس أحد المشاة مساء أمس (الإثنين). قبضت إدارة مرور العاصمة المقدسة على قائد مركبة دهس أحد المشاة مساء أمس (الإثنين). وأوضح الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في تويتر اليوم (الثلاثاء) أنه سيتم استكمال الإجراءات النظامية ولفقا لما ورد بنظام المرور.



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