شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء)

يرعى أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، حفل اختيار الأحساء عاصمة السياحة العربية 2019، الذي تنظمه المنظمة العربية للسياحة مساء غدٍ (الأربعاء) في الأحساء، بحضور محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وعدد من وزراء السياحة والسفراء والقناصل بالدوال العربية، بشراكة مع جامعة الدوال العربية، والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، أن رعاية أمير المنطقة الشرقية تُمثل نجاحاً للحفل، لافتاً إلى أن اختيار الاحساء عاصة للسياحة العربية لعام 2019 سيُعزز تنمية العوائد السياحية لمحافظة الأحساء خاصة وللمنطقة الشرقية في عامة.

وأشار إلى أن هذا الاختيار تزامن مع ما تشهده الأحساء من فرصة تاريخية فريدة تحدث لأول مرة في تاريخ المنطقة، بعد تسجيلها كموقع تراث عالمي في منظمة «اليونسكو»، داعياً أهل الأحساء كافة للاستفادة من هذه الفرصة من خلال إبراز مقوماتها وقيمتها السياحية والتراثية، بما يُعزز العوائد السياحية ويُسهم في تحريك وتنمية الاقتصاد المحلي.