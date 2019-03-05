شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 645 مركبة تالفة وإغلاق 30 منشأة في الأحساء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء) @rossuso
كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بووشل، أن الأمانة ممثلة في بلدية المبرز بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة المشاريع والقطاعات الأمنية ذات العلاقة، ووزارة التجارة، رفعت 645 مركبة تالفة وخربة في المنطقة الصناعية بالمبرز، لإزالة ما تُسببه من تشويه بصري وصورة سلبية للمظهر العام، وذلك ضمن برنامج تنفذه لجنة مشكلة من القطاعات المختصة بهذا الشأن، وتواصل أعمالها منذ أكثر من 3 أعوام.
وأضاف بووشل: «خلال برنامج خطط التقييم والمتابعة الشاملة المكثفة للمنطقة الصناعية، تم إغلاق 30 منشأة ورصد 144 مخالفة للاشتراطات الصحية والمهنية، والأخرى التي تتطلبها اشتراطات قطاعات الاختصاص لمزاولة تلك الأنشطة، وشهد البرنامج زيارة 342 موقعاً».
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