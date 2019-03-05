، بالفيديو .. وفاة لاعب غابوني أثناء احتفاله بهدف زميله ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفي لاعب نادي أكاندا الغابوني لكرة القدم هيرمان تسينغا خلال مباراة فريقه أمام ميسيل في الدوري الغابوني بعد دقائق من احتفاله بهدف زميله روماريك روجومبي إثر أزمة قلبية مفاجئة أصابته.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو مرفقًا بمجموعة من الصور التي تظهر لحظة وفاة هيرمان تسينغا 30 عامًا، إثر سقوطه على أرض الملعب بعد دقائق من احتفاله بالهدف.

وذكر موقع "أفريكا نيوز" أن اللاعب خضع لمحاولة إنعاش قلب من قِبل طبيب الفريق على أرض الملعب، بيد أن سيارة الإسعاف التي نقلته لم تكن تحتوي على جهاز تنظيم ضربات القلب، أو قناع أكسجين.

وكان تسينغا قد سقط بشكل مفاجئ في الدقيقة 23 من مباراة المجموعة الأولى للدوري الغابوني، وتم نقل اللاعب إلى مستشفى أويندو في عربة إسعاف، قبل الإعلان عن وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه ونتيجة ذلك لم تستكمل المباراة بعد وفاة اللاعب.

هذه الواقعة جعلت جماهير كرة القدم في البلاد تعيش حالة من الصدمة كونها الوفاة السابعة للاعب كرة في آخر 12 عامًا في الملاعب الغابونية.