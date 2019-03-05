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يستضيف النادي الأدبي بالرياض، غدًا الأربعاء، ضمن فعاليات منتدى الشباب الإبداعي الزميل خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وذلك في ندوة بعنوان: "تجربتي للشباب".
وتفصيلًا: يروي "المالك" تجربته الصحافية بمعلومات يكشف عنها لأول مرة، والتي امتدّت على مدى 50 عاماً.
وتبدأ الندوة الساعة السابعة والنصف للتسجيل والبدء في تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء على مسرح النادي الأدبي؛ ويديرها الإعلامي مفرح الشقيقي، والدعوة عامة لكل المهتمين من الرجال والنساء.
"المالك" يروي تجربة 50 عامًا في الصحافة على مسرح النادي الأدبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
يستضيف النادي الأدبي بالرياض، غدًا الأربعاء، ضمن فعاليات منتدى الشباب الإبداعي الزميل خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وذلك في ندوة بعنوان: "تجربتي للشباب".
وتفصيلًا: يروي "المالك" تجربته الصحافية بمعلومات يكشف عنها لأول مرة، والتي امتدّت على مدى 50 عاماً.
وتبدأ الندوة الساعة السابعة والنصف للتسجيل والبدء في تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء على مسرح النادي الأدبي؛ ويديرها الإعلامي مفرح الشقيقي، والدعوة عامة لكل المهتمين من الرجال والنساء.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
09:21 PM
يكشف عن معلومات لأول مرة في ندوة يديرها "الشقيقي" مساء الأربعاء
يستضيف النادي الأدبي بالرياض، غدًا الأربعاء، ضمن فعاليات منتدى الشباب الإبداعي الزميل خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وذلك في ندوة بعنوان: "تجربتي للشباب".
وتفصيلًا: يروي "المالك" تجربته الصحافية بمعلومات يكشف عنها لأول مرة، والتي امتدّت على مدى 50 عاماً.
وتبدأ الندوة الساعة السابعة والنصف للتسجيل والبدء في تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء على مسرح النادي الأدبي؛ ويديرها الإعلامي مفرح الشقيقي، والدعوة عامة لكل المهتمين من الرجال والنساء.
، "المالك" يروي تجربة 50 عامًا في الصحافة على مسرح النادي الأدبي ،
المصدر : الخليج 365
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