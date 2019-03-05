، انطلاق "اليوم المفتوح للمساجد" في المركز الثقافي الإسلامي بلندن ،

محمد بن مسعود - الدمام - لبناء جسور من العلاقات والتفاهم والحوار

فتح أكثر من ٤٠٠ مسجد في بريطانيا أبوابها للجمهور وجيران المساجد والمجتمع البريطاني، وذلك في يوم مفتوح، استقبل خلاله المركز الثقافي الإسلامي أكثر من ٣٠٠ زائر من المسلمين والمهتمين بعلاقات الأديان والأسر غير المسلمة.

ودعا المركز الكنائس القريبة والمعابد للمشاركة في تلك اللحظة. وأدار برنامج اليوم المفتوح مجموعة من المسلمين الجدد والمسلمات الذين تمكنوا خلال البرنامج من أخذ الزائر إلى لقاء اجتماعي، وعرض فيلم قصير عن الإسلام، مع الإجابة عن بعض الأسئلة، ثم مصاحبة الزائرين نحو المسجد المركزي والمعرض الإسلامي الدائم، والحضور في قاعة الزوار لإهداء بعض الكتب، وتناول المشروبات.

وعرض المركز خلال اليوم المفتوح ركنًا للتعريف بالخط العربي، حظي باهتمام المدارس والأطفال، وركنًا آخر للفتيات لتقديم بعض لوازمهن على هيئة هدية للزائرات من الشابات، كما تم توزيع كثير من النسخ من الكتب وترجمات القرآن الكريم.

ومن أبرز أهداف اليوم المفتوح بناء جسور من العلاقات والتفاهم والحوار، والاطلاع على ما لدى الآخر من خلال التعريف بالإسلام والمجتمعات المسلمة.

وشكر الحاضرون تلك البادرة المهمة من المجتمع المسلم في بريطانيا.

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