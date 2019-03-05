، انطلاق "اليوم المفتوح للمساجد" في المركز الثقافي الإسلامي بلندن ،

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فتح أكثر من ٤٠٠ مسجد في بريطانيا أبوابها للجمهور وجيران المساجد والمجتمع البريطاني، وذلك في يوم مفتوح، استقبل خلاله المركز الثقافي الإسلامي أكثر من ٣٠٠ زائر من المسلمين والمهتمين بعلاقات الأديان والأسر غير المسلمة.
ودعا المركز الكنائس القريبة والمعابد للمشاركة في تلك اللحظة. وأدار برنامج اليوم المفتوح مجموعة من المسلمين الجدد والمسلمات الذين تمكنوا خلال البرنامج من أخذ الزائر إلى لقاء اجتماعي، وعرض فيلم قصير عن الإسلام، مع الإجابة عن بعض الأسئلة، ثم مصاحبة الزائرين نحو المسجد المركزي والمعرض الإسلامي الدائم، والحضور في قاعة الزوار لإهداء بعض الكتب، وتناول المشروبات.
وعرض المركز خلال اليوم المفتوح ركنًا للتعريف بالخط العربي، حظي باهتمام المدارس والأطفال، وركنًا آخر للفتيات لتقديم بعض لوازمهن على هيئة هدية للزائرات من الشابات، كما تم توزيع كثير من النسخ من الكتب وترجمات القرآن الكريم.
ومن أبرز أهداف اليوم المفتوح بناء جسور من العلاقات والتفاهم والحوار، والاطلاع على ما لدى الآخر من خلال التعريف بالإسلام والمجتمعات المسلمة.
وشكر الحاضرون تلك البادرة المهمة من المجتمع المسلم في بريطانيا.
انطلاق "اليوم المفتوح للمساجد" في المركز الثقافي الإسلامي بلندنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
فتح أكثر من ٤٠٠ مسجد في بريطانيا أبوابها للجمهور وجيران المساجد والمجتمع البريطاني، وذلك في يوم مفتوح، استقبل خلاله المركز الثقافي الإسلامي أكثر من ٣٠٠ زائر من المسلمين والمهتمين بعلاقات الأديان والأسر غير المسلمة.
ودعا المركز الكنائس القريبة والمعابد للمشاركة في تلك اللحظة. وأدار برنامج اليوم المفتوح مجموعة من المسلمين الجدد والمسلمات الذين تمكنوا خلال البرنامج من أخذ الزائر إلى لقاء اجتماعي، وعرض فيلم قصير عن الإسلام، مع الإجابة عن بعض الأسئلة، ثم مصاحبة الزائرين نحو المسجد المركزي والمعرض الإسلامي الدائم، والحضور في قاعة الزوار لإهداء بعض الكتب، وتناول المشروبات.
وعرض المركز خلال اليوم المفتوح ركنًا للتعريف بالخط العربي، حظي باهتمام المدارس والأطفال، وركنًا آخر للفتيات لتقديم بعض لوازمهن على هيئة هدية للزائرات من الشابات، كما تم توزيع كثير من النسخ من الكتب وترجمات القرآن الكريم.
ومن أبرز أهداف اليوم المفتوح بناء جسور من العلاقات والتفاهم والحوار، والاطلاع على ما لدى الآخر من خلال التعريف بالإسلام والمجتمعات المسلمة.
وشكر الحاضرون تلك البادرة المهمة من المجتمع المسلم في بريطانيا.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
09:15 PM
لبناء جسور من العلاقات والتفاهم والحوار
فتح أكثر من ٤٠٠ مسجد في بريطانيا أبوابها للجمهور وجيران المساجد والمجتمع البريطاني، وذلك في يوم مفتوح، استقبل خلاله المركز الثقافي الإسلامي أكثر من ٣٠٠ زائر من المسلمين والمهتمين بعلاقات الأديان والأسر غير المسلمة.
ودعا المركز الكنائس القريبة والمعابد للمشاركة في تلك اللحظة. وأدار برنامج اليوم المفتوح مجموعة من المسلمين الجدد والمسلمات الذين تمكنوا خلال البرنامج من أخذ الزائر إلى لقاء اجتماعي، وعرض فيلم قصير عن الإسلام، مع الإجابة عن بعض الأسئلة، ثم مصاحبة الزائرين نحو المسجد المركزي والمعرض الإسلامي الدائم، والحضور في قاعة الزوار لإهداء بعض الكتب، وتناول المشروبات.
وعرض المركز خلال اليوم المفتوح ركنًا للتعريف بالخط العربي، حظي باهتمام المدارس والأطفال، وركنًا آخر للفتيات لتقديم بعض لوازمهن على هيئة هدية للزائرات من الشابات، كما تم توزيع كثير من النسخ من الكتب وترجمات القرآن الكريم.
ومن أبرز أهداف اليوم المفتوح بناء جسور من العلاقات والتفاهم والحوار، والاطلاع على ما لدى الآخر من خلال التعريف بالإسلام والمجتمعات المسلمة.
وشكر الحاضرون تلك البادرة المهمة من المجتمع المسلم في بريطانيا.
، انطلاق "اليوم المفتوح للمساجد" في المركز الثقافي الإسلامي بلندن ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.