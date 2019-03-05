، الشلهوب: كسرنا عقدة العين .. و"بندر" وجه خير ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى محمد الشلهوب لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، سعادته بتحقيق الانتصار على فريق العين الإماراتي 1-0 في مستهلّ مشوارهما في دوري أبطال آسيا.

وقال الشلهوب بعد الانتصار: "حققنا انتصارًا هامًّا جدًّا أمام فريق كبير وهو شقيقنا العين الإماراتي".

وأضاف: كسرنا عقدة الملعب؛ حيث إن هذا أول انتصار لنا في أرض العين.

وعن سرّ فرحته قال: "هذه بمناسبة المولود الجديد "بندر" والذي رُزقت به اليوم وإن شاء الله يكون وجه خير".

وعن المنافسة على بطاقة المجموعة قال: "سنلعب كل مباراة على حدة وإن شاء الله ربي يوفقنا في الفوز والتأهل".