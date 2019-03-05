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محمد بن مسعود - الدمام - أبدى محمد الشلهوب لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، سعادته بتحقيق الانتصار على فريق العين الإماراتي 1-0 في مستهلّ مشوارهما في دوري أبطال آسيا.
وقال الشلهوب بعد الانتصار: "حققنا انتصارًا هامًّا جدًّا أمام فريق كبير وهو شقيقنا العين الإماراتي".
وأضاف: كسرنا عقدة الملعب؛ حيث إن هذا أول انتصار لنا في أرض العين.
وعن سرّ فرحته قال: "هذه بمناسبة المولود الجديد "بندر" والذي رُزقت به اليوم وإن شاء الله يكون وجه خير".
وعن المنافسة على بطاقة المجموعة قال: "سنلعب كل مباراة على حدة وإن شاء الله ربي يوفقنا في الفوز والتأهل".
الشلهوب: كسرنا عقدة العين .. و"بندر" وجه خيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
أبدى محمد الشلهوب لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، سعادته بتحقيق الانتصار على فريق العين الإماراتي 1-0 في مستهلّ مشوارهما في دوري أبطال آسيا.
وقال الشلهوب بعد الانتصار: "حققنا انتصارًا هامًّا جدًّا أمام فريق كبير وهو شقيقنا العين الإماراتي".
وأضاف: كسرنا عقدة الملعب؛ حيث إن هذا أول انتصار لنا في أرض العين.
وعن سرّ فرحته قال: "هذه بمناسبة المولود الجديد "بندر" والذي رُزقت به اليوم وإن شاء الله يكون وجه خير".
وعن المنافسة على بطاقة المجموعة قال: "سنلعب كل مباراة على حدة وإن شاء الله ربي يوفقنا في الفوز والتأهل".
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
09:00 PM
أبدى محمد الشلهوب لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، سعادته بتحقيق الانتصار على فريق العين الإماراتي 1-0 في مستهلّ مشوارهما في دوري أبطال آسيا.
وقال الشلهوب بعد الانتصار: "حققنا انتصارًا هامًّا جدًّا أمام فريق كبير وهو شقيقنا العين الإماراتي".
وأضاف: كسرنا عقدة الملعب؛ حيث إن هذا أول انتصار لنا في أرض العين.
وعن سرّ فرحته قال: "هذه بمناسبة المولود الجديد "بندر" والذي رُزقت به اليوم وإن شاء الله يكون وجه خير".
وعن المنافسة على بطاقة المجموعة قال: "سنلعب كل مباراة على حدة وإن شاء الله ربي يوفقنا في الفوز والتأهل".
، الشلهوب: كسرنا عقدة العين .. و"بندر" وجه خير ،
المصدر : الخليج 365
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