محمد بن مسعود - الدمام - "التحالف" استهدف تعزيزات أرسلتها الميليشيا إلى مناطق المواجهات حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مواقع جديدة شمالي محافظة الجوف، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر سلسلة جبال الربعة الإستراتيجي وجبال بركان، الواقعتين بين محافظتي الجوف وصعدة. وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات، فيما لاذ البقية بالفرار. على صعيد ذي صلة، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم بعدد من الغارات الجوية، تعزيزات الميليشيا القادمة لمناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

الجيش اليمني يحرر سلاسل جبلية في الجوف.. وقتلى الحوثيين بينهم قيادات صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05 حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مواقع جديدة شمالي محافظة الجوف، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر سلسلة جبال الربعة الإستراتيجي وجبال بركان، الواقعتين بين محافظتي الجوف وصعدة. وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات، فيما لاذ البقية بالفرار. Advertisements على صعيد ذي صلة، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم بعدد من الغارات الجوية، تعزيزات الميليشيا القادمة لمناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة. 05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440 08:48 PM "التحالف" استهدف تعزيزات أرسلتها الميليشيا إلى مناطق المواجهات "التحالف" استهدف تعزيزات أرسلتها الميليشيا إلى مناطق المواجهات حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء)، مواقع جديدة شمالي محافظة الجوف، عقب معارك خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني حرر سلسلة جبال الربعة الإستراتيجي وجبال بركان، الواقعتين بين محافظتي الجوف وصعدة. وأضاف أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بينهم قيادات، فيما لاذ البقية بالفرار. على صعيد ذي صلة، استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية اليوم بعدد من الغارات الجوية، تعزيزات الميليشيا القادمة لمناطق المواجهات، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

، الجيش اليمني يحرر سلاسل جبلية في الجوف.. وقتلى الحوثيين بينهم قيادات ،

المصدر : الخليج 365

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