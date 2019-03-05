، مليونير تايلندي: تزوج ابنتي واحصل فوراً على 315 ألف دولار ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: لا أريد شخصاً يحمل بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه

عرض مليونير تايلندي ابنته الوحيدة التي تجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة للزواج، مقابل مبلغ يزيد على 300 ألف دولار، وفقاً لما ذكرته سكاي نيوز نقلاً عن صحيفة الديلي ميل البريطانية.

جاء ذلك في قرار غريب من نوعه، وربما سيمثل حلماً حقيقياً، ربما لملايين الشباب حول العالم، حيث تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مكثفة الخبر وألقت الضوء عليه، مشيرة إلى أن المليونير التايلندي أرون رودثونغ مستعد لمنح أي رجل يقبل بابنته كارنسيتا، البالغة من العمر 26 عاماً، مبلغاً يعادل 315 ألف دولار وأن يسجل ملكيتها العقارية وأعمال العائلة باسمه.

وبحسب الصحيفة يملك المليونير، البالغ من العمر 58 عاماً، مزرعة فواكه مزدهرة ومثمرة، تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات، في مقاطعة تشوبهون، جنوبي تايلاند.

واضطر المليونير إلى أن يضع مصير ابنته بيده وأن يتصرف لما يعتقد أنه في صالح مستقبلها، حيث تقضي العادات في بعض مناطق تايلاند بأن يدفع الرجل مهراً لزوجته المستقبلية.

وقال الأب المليونير إنه لا يوجد قيود على جنسية المتقدم للزواج من ابنته ومن يقع عليه الاختيار، طالما أنه سيعمل جاهداً وأن يساعد في سعادة ابنته وأنه يريد رجلاً يعتني بأعماله ويحافظ على استمراريتها.. لا شخصاً يحمل شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه".