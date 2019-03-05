حقيقة وفاة الاميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز - شاهد

كشف الديوان الملكي في السعودية، يوم الثلاثاء، عن حقيقة الأنباء التي تتحدث عن وفاة الاميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، في الرياض.

وأكد الديوان الملكي، في تصريح صحفي، وفاة الاميرة جهير، وقال : "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

من جهته، قال الحساب الرسمي للملك سعود على موقع ”تويتر“: ”ننعى الأخت الأميرة جهيّر بنت سعود بن عبدالعزيز رحمها الله وغفر لها وأدخلها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. سنفتقدك كثيرًا..“.