مباراة الاهلي والسد مباشر في دوري ابطال اسيا 2019

نكون معكم في وكالة سوا الاخبارية، يوم الثلاثاء، في تغطية مباشرة مباراة الاهلي السعودي ضد السد القطري في دور المجموعات بدوري ابطال اسيا 2019.

وتجري مباراة السد والاهلي في ملعب الجوهرة المشعة عند الساعة الثامنة وربع بتوقيت قطر والسعودية.

النتيجة الان (الاهلي 1-0 السد) الشوط الاول د32 هدف اول للاهلي عبر عمر السومة

بداية الشوط الثاني .. الاهلي لا زال يتقدم

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ويدخل النادي الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية: محمد العويس، سعيد المولد، محمد آل فتيل، سانتوس، حسين عبدالغني، نوح الموسى، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عمر السومة، دجانيني تفاريس، عبدالفتاح عسيري.

يشار إلى أن الهلال السعودي يلعب مع العين الاماراتي في دوري ابطال اسيا، ويتفوق عليه حاليا بهدف نظيف.