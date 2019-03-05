«صحة جازان» توضِّح ملابسات إخلاء مرضى قسم الأطفال بمستشفى صبيا

أوضحت صحة جازان، اليوم الثلاثاء، ملابسات انبعاث أدخنة من قسم الأطفال بمستشفى صبيا العام، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع الحدث، وإخلاء القسم.

وأوضحت «صحة جازان» في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم رصد انبعاث دخان بقسم الأطفال بمستشفى صبيا العام، أثناء قيام الشركة المتعهدة بتنفيذ مشروع العزل بسقف المستشفى.

وأضافت صحة جازان، أنه تم التعامل مع الحدث في حينه، وإخلاء القسم حفاظًا على سلامة المرضى، مؤكدة أن الحدث انتهى دون تسجيل أي أضرار.

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من جهة أخرى، أوضح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أول من أمس، أن المملكة حرصت على تعزیز سلامة المرضى من خلال إنشاء المركز الوطني لسلامة المرضى، والذي يقوم بوضع الأهداف والمؤشرات والتدريب؛ لتحقيق أعلى مستويات السلامة، كما أنشأت عدة مراكز داعمة؛ لتحقيق رؤية المملكة 2030 والارتقاء بالرعاية الصحية لتعزيز دور سلامة المرضى محليًا وعالميًا.

كما أكد الربيعة، في ختام جلسات أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى، التي عقدت بمحافظة جدة تحت عنوان «دعم سلامة المرضى في الدول المتوسطة والأقل نموًا»، أن المملكة أخذت على عاتقها استضافة ھذه القمة الوزارية المهمة, لما لھا من دور ريادي عالمي في تعزيز ودعم سلامة المرضى, خاصة في الدول المتوسطة والأقل نموًا.

وأشار وزير الصحة إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدمت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات تجاوزت 675 مليون دولار منذ عام 2015 حتى يومنا ھذا؛ لدعم الأعمال الإنسانية لمشروعات الصحة والمياه والإصحاح البيئي والتغذية في العديد من الدول.

وأوضح الدكتور الربيعة، أن هناك حالة وفاة كل 13 ثانية في مختلف أنحاء العالم نتيجة الأخطاء الطبية؛ ما يعادل وفاة 2,6 ملیون شخص كان بالإمكان إنقاذھم، مضيفًا أن المملكة تهتم بتعزيز سلامة المرضى؛ حيث أنشأت المركز الوطني لسلامة المرضى الذي يضع الأهداف والمؤشرات وتوفیر التدریب اللازم لتحقیق أعلى مستویات السلامة, وكذلك أنشأت عدة مراكز داعمة منها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحیة (سباھي), والھیئة العامة للغذاء والدواء, والھیئة السعودیة للتخصّصات الصحیة؛ للوصول إلى أھدافھا وتحقیق رؤیة المملكة 2030 والارتقاء بالرعایة الصحیة؛ لتعزیز دور سلامة المرضى على المستوى المحلي والدولي.