الديوان الملكي يعلن وفاة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

أعلن الديوان الملكي اليوم في بيان له عن وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز، وفيما يلي نص البيان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.