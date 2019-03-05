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الديوان الملكي يعلن وفاة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الديوان الملكي اليوم في بيان له عن وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز، وفيما يلي نص البيان:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غد الأربعاء الموافق 29 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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