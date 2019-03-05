الجبير يستعرض العلاقات مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، ونائبة رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.