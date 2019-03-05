مصادر تكشف لـ «عاجل» تفاصيل انتحار سجين سعودي بجازان

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كشفت مصادر لـ «عاجل» أن سجينًا سعوديًا أنهى حياته خنقًا في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، الأحد، داخل إحدى دورات المياه بسجن جازان في ظروف غامضة.
وأضافت المصادر أن فرقا أمنية مختصة باشرت الحادث، واتخذت كل الإجراءات اللازمة؛ حيث تم فحص جثمان السجين قبل إيداعه ثلاجة الموتى بالمستشفى تمهيدًا لعرضه على الطبيب الشرعي من أجل معرفة أسباب الوفاة مرجحة إقدامه على الانتحار، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها لمعرفة الدوافع والملابسات ومعرفة تفاصيل أوسع عن حيثيات الحادث.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المواطن المنتحر في الثلاثينيات من عمره، وقد أدخل السجن متهمًا في قضية مخدرات.
«عاجل» تتابع تفاصيل الواقعة وستوافيكم بتفاصيل أكبر لاحقًا.
انقسام الآراء في المكسيك بعد إدانة تاجر المخدرات "إل تشابو"
مقدم من Euronews
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أكثر من 8 مليون دولار كفالة لإخراج كارلوس غصن من السجن
قضت محكمة يابانية بالإفراج بكفالة عن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن يوم الثلاثاء بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في الحجز بتهم مالية مزعومة بشرط خضوعه لمراقبة مصورة ومراقبة اتصالاته. وبإمكان غصن الخروج من السجن الثلاثاء بعد تحديد كفالته بمبلغ مليار ين (8.9 مليون دولار). لعب غصن الدور الرئيسي في شراكة بين رينو ونيسان، وكان حتى إلقاء القبض عليه في نوفمبر واحدا من أكبر المديرين التنفيذيين في مجال صناعة السيارات في العالم. المزيد من الأخبار على يورونيوز: شركة رينو تحقق في تمويل زفاف غصن في قصر فرساي محامي غصن الجديد: سنتبع استراتيجية جديدة في الدفاع عن موكّلنا هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية على خلفية قانون يقيد وجودها في الولايات المتحدة من جديد .. هجوم "معاد للسامية" على كنيس سابق شرقي فرنسا الحبر الأعظم يعلن فتح الأرشيف السري لبابا الفاتيكان إبّان الحرب العالمية الثانية ويعد قرار إخلاء سبيله انتصارا لفريقه القانوني الجديد الذي ينتظر محاكمة موكله بتهمة خيانة الثقة وعدم الإفصاح عن دخله بالكامل في سجلات نيسان لنحو عشر سنوات. وإذا أدين في جميع التهم فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وسيخلى سبيل غصن من مركز الاعتقال المحتجز به في طوكيو منذ 107 أيام بعد دفع الكفالة. إلا أن ممثلي الادعاء في طوكيو طعنوا في قرار الإفراج عنه بكفالة. ونفى غصن الرئيس السابق لنيسان وشركة ميتسوبيشي موتورز وشركة رينو الفرنسية ارتكاب أي مخالفات. وامتنعت نيسان عن التعليق على القرار الذي يأتي بعد يوم من تصريح جونيتشيرو هيروناكا كبير فريق الدفاع الجديد عن غصن بأنه متفائل من إمكانية حصول موكله على إفراج بكفالة مع تعهد بخضوعه للمراقبة. وقال هيروناكا للصحفيين أمس الاثنين إن غصن مستعد للخضوع لقيود بما في ذلك المراقبة المصورة ومراقبة الاتصالات في إطار اتفاق للإفراج عنه بكفالة. وكان القضاة قد رفضوا من قبل طلبات الإفراج عنه بكفالة معبرين عن قلقهم من احتمال أن يتلاعب بالأدلة.
Euronews (Ar)
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سباق "حمل الزوجات" في بريطانيا .. ينتهي بعرض زواج
اختار الفائز بالنسخة الثانية عشرة لبطولة حمل الزوجات السنوية، في مدينة دوركينغ البريطانية، نهاية فريدة للمسابقة بإضفاء لمسة رومانسية على أجواء الحماس والإثارة. ففور إعلان كريس هيبورث وتانيشا برنس أبطالاً لهذه النسخة، وهو لقبهما الثاني بعد فوز حققاه سابقاً، اغتنم كريس اللحظة المثالية ليجثو على ركبته، حاملاً خاتم الخطوبة، عارضاً الزواج من تانيشا، التي وافقت على الفور وسط هتافات الحاضرين، تلتها قبلة وأحضان بين الحبيبين. وقال كريس إنه لم يكن ليجرؤ على التقدم بعرضه يومها ما لم يفز بالسباق البالغ طوله 380 متراً. ويحمل الأزواج زوجاتهم في هذه المسابقة لمسافة تمتد لـ380 متراً تتخللها عوائق. ويخطط كريس وتانيشا و لمواصلة مسيرتهما والمنافسة في بطولة العالم المقبلة في فنلندا. للمزيد على يورونيوز: شاهد: سباق العدو أثناء حمل الزوجات في بريطانيا شاهد: سباق حمل الزوجات في تايوان شاهد: ليتوانيا تفوز ببطولة العالم لحمل الزوجات
Euronews (Ar)
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زعيم المعارضة الفنزويلية يعود للبلاد متحدياً التهديد باعتقاله
أظهرت لقطات بثتها محطة تلفزيون محلية عودة خوان غوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا إلى البلاد يوم الاثنين 4 آذار (مارس) بعد جولة في دول أمريكا الجنوبية اختتمها في الأكوادور وشملت أيضاً كولومبيا و البرازيل والبراغواي والأرجنتين. وتعترف معظم الدول الغربية بغوايدو رئيساً شرعياً. وكان قد أعلن إنه سيعود لقيادة احتجاجات جديدة مناهضة للرئيس نيكولاس مادورو. ويخاطر غوايدو بتعرضه للاعتقال بسبب خرقه للمنع من السفر الأسبوع الماضي. للمزيد على يورونيوز: غوايدو: مادورو يمنع دخول المساعدات لفنزويلا للتغطية على فشل حكومته زعماء من أوروبا وأمريكا اللاتينية يجتمعون في أوروغواي لبحث أزمة فنزويلا رومانيا تنضم إلى قائمة الدول الغربية التي تعترف بشرعية زعيم المعارضة الفنزويلية وكان حذر زعيم المعارضة الفنزويلية، قبيل عودته إلى كاراكاس بعد جولة مصغرة له في أميركا الجنوبية، ليل الأحد، من أنه إذا حاول نظام الرئيس نيكولاس مادورو خطفه "فإن هذا سيكون واحداً من الأخطاء الأخيرة" لهذا النظام. وسبق أن أكد غوايدو في مقابلة خاصة أجراها مع "يورونيوز" أنه "مستعد للموت لإسقاط خصمه السياسي، نيكولاس مادورو". في سياق مواز غادر نحو ثلاثة ملايين فنزويلي البلاد إلى دول الجوار منذ بداية الأزمة، وفق أرقام أصدرتها الأمم المتحدة.
Euronews (Ar)
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف لـ «عاجل» تفاصيل انتحار سجين سعودي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.