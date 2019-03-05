، الدوري السعودي يقترب من الهدف المئوي الخامس .. والأوكراني كوفال أكثر الحراس نظافة للشباك ،

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب دوري كأس الأمير سلمان للمحترفين من تسجيل الهدف المئوي الخامس بعد مرور 22 جولة، خاض فيها 16 فريقاً 176 مواجهة، وسجل أكثر من 165 لاعباً، أهدافًا مباشرة أو غير مباشرة (خطأ في مرماهم) بمعدل 2.81 هدف في كل مباراة، وفقاً لأرقام وإحصاءات موقع الدوري السعودي للمحترفين.

واهتزّت شباك 31 حارساً تناوبوا على حماية عرين فرق الدوري في 22 جولة؛ إذ شهدت أندية الشباب والتعاون والفتح والفيصلي والحزم؛ وقوف خمسة حراس في مرمى فرقهم طوال المواجهات الماضية دون أي تغيير؛ بواقع حارس لكل فريق، فيما شهدت تشكيلة فرق الهلال والنصر والأهلي والوحدة والرائد والقادسية؛ تولي حارسين لكل نادٍ في الجولات الماضية، فيما تناوب ثلاثة حراس لتمثيل فرق كلٍّ من أندية الاتفاق والفيحاء والاتحاد وأحد.

ويعتبر الكاميروني لياندر توامبا مهاجم فريق التعاون، والفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم فريق الهلال، والمغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر، الثلاثي الوحيد الذي سجل في 10 فرق مختلفة من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتصدّر تاومبا قائمة هدّافي الدوري بـ18 هدفًا، يليه جوميز بـ17 هدفًا، ثم الثنائي عبدالرزاق حمدالله والسوري عمر السومة مهاجم الأهلي بـ15 هدفًا، ثم الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب فريق الاتفاق بـ14 هدفًا.

وسجل تاومبا أهدافه الـ18 في فرق: الاتفاق (4 أهداف)، وثلاثة أهداف في مرمى كلٍّ من الباطن والفيحاء، وأحد (هدفين)، وهدفًا في كلٍّ من: النصر، الفتح، الاتحاد، الحزم، الأهلي، والفيصلي، من بينها سجل هاتريك (مرتين) في شباك الاتفاق والفيحاء و5 ضربات جزاء، فيما سجل جوميز أهدافه الـ17 في فرق: الباطن والفتح (3 أهداف)، الاتحاد، الرائد، والنصر (هدفين)، وهدفًا في كلٍّ من: القادسية، الأهلي، الحزم، أحد، الرائد، من بينها 4 ضربات جزاء.

أما المغربي حمدالله فتمكن من تسجيل أربعة أهداف في مرمى الرائد، وهدفين في الأهلي والاتحاد، وهدف واحد في كل من: الشباب، الفيحاء، القادسية، أحد، الهلال، الباطن، والتعاون، بينها سوبر هاتريك في شباك الرائد من بينها 4 ضربات جزاء، في الوقت الذي سجل الثنائي عمر السومة وكريستيان جوانكا أهدافهما في 9 فرق في الدوري من بينها 4 ضربات جزاء للأول، وضربتا جزاء للثاني.

ويأتي محمد الصيعري مهاجم الحزم في صدارة الهدافين السعوديين برصيد 10 أهداف، بمعدل 0.56 هدف في كل مباراة، فيما يتساوى الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال، والمغربي نور الدين مرابط لاعب فريق النصر في صناعة الأهداف خلال الـ22 جولة؛ حيث صنع كل منهما 7 أهداف، وحل الرباعي: البرازيلي لويس جوستافو لاعب الفيصلي، عبد الرزاق حمد الله، وعمر السومة، وهلدون راموس من الرأس الأخضر لاعب التعاون؛ في المركز الثاني بصناعتهم 6 أهداف.

فيما يتصدر محمد البريك لاعب نادي الهلال قائمة الأكثر صناعة للأهداف من اللاعبين المحليين بصناعته لخمسة أهداف، يليه الثنائي ناصر الشمراني لاعب الشباب سابقاً والاتحاد حالياً، وخالد البركة لاعب الحزم بصناعتهما 4 أهداف.

وعلى مستوى حراسة المرمى يعتبر الأوكراني ماكسيم كوفال حارس مرمى الفتح؛ أكثر حارس في المسابقة نجح في المحافظة على شباكه نظيفة في عدد مباريات الموسم الحالي بواقع عشر مباريات، وجاء التونسي فاروق بن مصطفى حارس الشباب في المركز الثاني بالمحافظة على شباكه في 9 مباريات رغم تلقّي شباكه أهدافًا أقل؛ حيث تلقت شباك ماكسيم 25 هدفًا، في حين تلقت شباك بن مصطفى 14 هدفًا، فيما حل الأسترالي براد جونز حارس مرمى فريق النصر في المركز الثالث، بعد أن نجح في الخروج بشباكٍ نظيفة في سبعة لقاءات من أصل 18 مواجهة خاضها مع الفريق.