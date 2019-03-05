- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة تبوك، وشملت صباحاً محافظة ضبا وضواحيها والمراكز شقري وشواق والخريطة والبديعة، وفي المساء تراكمت السحب والغيوم فوق تبوك لتمطر بفضل الله على تبوك وضواحيها.
وانخفضت درجة الحرارة اليوم في تبوك مع تيارات هوائية باردة، ويحتمل أن تستمر درجة الحرارة في الانخفاض حتى نهاية هذا الأسبوع.
وركز الدفاع المدني جهوده في منطقة تبوك لمواجهة السيول المتوقعة بعد الحالة المطرية، وأعلن جاهزيته بتنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية.
أمطار متوسطة على منطقة تبوك وسط أجواء باردةنواف الغضوري الخليج 365 2019-03-05
هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة تبوك، وشملت صباحاً محافظة ضبا وضواحيها والمراكز شقري وشواق والخريطة والبديعة، وفي المساء تراكمت السحب والغيوم فوق تبوك لتمطر بفضل الله على تبوك وضواحيها.
وانخفضت درجة الحرارة اليوم في تبوك مع تيارات هوائية باردة، ويحتمل أن تستمر درجة الحرارة في الانخفاض حتى نهاية هذا الأسبوع.
وركز الدفاع المدني جهوده في منطقة تبوك لمواجهة السيول المتوقعة بعد الحالة المطرية، وأعلن جاهزيته بتنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
07:56 PM
هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة تبوك، وشملت صباحاً محافظة ضبا وضواحيها والمراكز شقري وشواق والخريطة والبديعة، وفي المساء تراكمت السحب والغيوم فوق تبوك لتمطر بفضل الله على تبوك وضواحيها.
وانخفضت درجة الحرارة اليوم في تبوك مع تيارات هوائية باردة، ويحتمل أن تستمر درجة الحرارة في الانخفاض حتى نهاية هذا الأسبوع.
وركز الدفاع المدني جهوده في منطقة تبوك لمواجهة السيول المتوقعة بعد الحالة المطرية، وأعلن جاهزيته بتنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية.
، أمطار متوسطة على منطقة تبوك وسط أجواء باردة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار متوسطة على منطقة تبوك وسط أجواء باردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.