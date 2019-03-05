، أمطار متوسطة على منطقة تبوك وسط أجواء باردة ،

محمد بن مسعود - الدمام - هطلت اليوم أمطار متوسطة على منطقة تبوك، وشملت صباحاً محافظة ضبا وضواحيها والمراكز شقري وشواق والخريطة والبديعة، وفي المساء تراكمت السحب والغيوم فوق تبوك لتمطر بفضل الله على تبوك وضواحيها.

وانخفضت درجة الحرارة اليوم في تبوك مع تيارات هوائية باردة، ويحتمل أن تستمر درجة الحرارة في الانخفاض حتى نهاية هذا الأسبوع.

وركز الدفاع المدني جهوده في منطقة تبوك لمواجهة السيول المتوقعة بعد الحالة المطرية، وأعلن جاهزيته بتنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول بالتعاون مع جميع القطاعات الحكومية.