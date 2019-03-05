، شاهد.. "مدني الرياض" يحتفل بـ"اليوم العالمي" تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط حضور كبير من الزوار

يشهد معرض الدفاع المدني في الرياض بارك، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"؛ حضور عدد كبير من الزوار من جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم العديد من الفقرات المختلفة، تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، وإرشادات للكبار أيضًا.

كما يضم المعرض عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم ‏تعليمات وإرشادات مهمة للجميع، ويتم توزيع جوائز وهدايا قيمة من قبل الدفاع المدني للزوار في المعرض، كما يشمل مسرح الطفل، الذي يقدم مسرحيات تهدف إلى إيصال رسائل توعوية للأطفال.

الجدير بالذكر أن المعرض يستقبل الزوار على فترتين صباحية ومسائية، وسيكون آخر عمل يوم الخميس القادم.