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يشهد معرض الدفاع المدني في الرياض بارك، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"؛ حضور عدد كبير من الزوار من جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم العديد من الفقرات المختلفة، تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، وإرشادات للكبار أيضًا.
كما يضم المعرض عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم تعليمات وإرشادات مهمة للجميع، ويتم توزيع جوائز وهدايا قيمة من قبل الدفاع المدني للزوار في المعرض، كما يشمل مسرح الطفل، الذي يقدم مسرحيات تهدف إلى إيصال رسائل توعوية للأطفال.
الجدير بالذكر أن المعرض يستقبل الزوار على فترتين صباحية ومسائية، وسيكون آخر عمل يوم الخميس القادم.
شاهد.. "مدني الرياض" يحتفل بـ"اليوم العالمي" تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05
يشهد معرض الدفاع المدني في الرياض بارك، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"؛ حضور عدد كبير من الزوار من جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم العديد من الفقرات المختلفة، تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، وإرشادات للكبار أيضًا.
كما يضم المعرض عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم تعليمات وإرشادات مهمة للجميع، ويتم توزيع جوائز وهدايا قيمة من قبل الدفاع المدني للزوار في المعرض، كما يشمل مسرح الطفل، الذي يقدم مسرحيات تهدف إلى إيصال رسائل توعوية للأطفال.
الجدير بالذكر أن المعرض يستقبل الزوار على فترتين صباحية ومسائية، وسيكون آخر عمل يوم الخميس القادم.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
07:54 PM
وسط حضور كبير من الزوار
يشهد معرض الدفاع المدني في الرياض بارك، بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا"؛ حضور عدد كبير من الزوار من جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم العديد من الفقرات المختلفة، تحمل رسائل إرشادية لتعزيز ثقافة السلامة لدى الأطفال، وإرشادات للكبار أيضًا.
كما يضم المعرض عددًا من الجهات الحكومية التي تقدم تعليمات وإرشادات مهمة للجميع، ويتم توزيع جوائز وهدايا قيمة من قبل الدفاع المدني للزوار في المعرض، كما يشمل مسرح الطفل، الذي يقدم مسرحيات تهدف إلى إيصال رسائل توعوية للأطفال.
الجدير بالذكر أن المعرض يستقبل الزوار على فترتين صباحية ومسائية، وسيكون آخر عمل يوم الخميس القادم.
، شاهد.. "مدني الرياض" يحتفل بـ"اليوم العالمي" تحت شعار "سلامة الأطفال غايتنا" ،
المصدر : الخليج 365
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