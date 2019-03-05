، مرور مكة يعلن القبض على قائد مركبة قتل امرأة دهساً وهرب ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيتم استكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما ورد بالنظام

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد مباشرته دهس إحدى النساء مساء أمس الاثنين، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية وفقاً لما ورد بنظام المرور.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث دهس وقع في حي العتيبة وذكر أن قائد المركبة دهس امرأة وهرب من الموقع.