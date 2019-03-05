محمد بن مسعود - الدمام - سيصلى عليها غداً عقب صلاة العصر بجامع تركي بن عبدالله صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غد الأربعاء الموافق 29/ 6/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-05 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غد الأربعاء الموافق 29/ 6/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. Advertisements تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. 05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440 07:39 PM سيصلى عليها غداً عقب صلاة العصر بجامع تركي بن عبدالله سيصلى عليها غداً عقب صلاة العصر بجامع تركي بن عبدالله صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غد الأربعاء الموافق 29/ 6/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. ، الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبدالعزيز ،

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