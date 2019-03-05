، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحتضن أول مصنع لأنظمة التكييف بالشرق الأوسط ،

محمد بن مسعود - الدمام - افتتحته شركة "دلة" بالشراكة مع "ترين" الأمريكية

احتضنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ذات الموقع الاستراتيجي والقريب من كل أسواق الشرق الأوسط، وعلى مساحة 20 ألف متر مربع، أول مصنع لأنظمة التكييف "دلة ترين"، والذي افتتحته شركة "دلة" بالشراكة مع "ترين" الأمريكية.

ويعتبر المصنع الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وينتج أنظمة التكييف ذات الجودة العالية، والمصممة لتناسب الظروف المناخية الصعبة التي تتميز بها المنطقة.

وعلق نائب الرئيس والمدير العام لشركة ترين الشرق الأوسط وأفريقيا يوهان سامويلسون قائلاً: "نحن سعداء للغاية لرؤية منتجات ترين تنطلق من خط الإنتاج هنا في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "إن قربنا من السوق، بالإضافة إلى خبرة شريكنا الناجح دلة التجارية، سوف يتيح لنا تقديم خدمة أفضل لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة".

من جهته، شدد رئيس مجلس إدارة "دلة" التجارية أيمن كامل على أن مصنع "دلة ترين" سوف يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تدريب وتأهيل وتوظيف كفاءات سعودية، وقد تجاوزت نسبة السعودة عند افتتاح المصنع 30% ولا تزال "دلة" التجارية تعمل على استقطاب المزيد من الشباب السعودي لشغل مختلف الوظائف في مصنع "دلة ترين".

وأردف قائلاً: "إن شراكتنا الطويلة مع ترين الأمريكية العالمية لأنظمة التكييف منحت الثقة، وأوجدت قيمة مضافة لكل عملائنا. نحن الآن جاهزون لاستقبال طلبات الشراء والتصنيع من مختلف دول المنطقة".

وسوف تساعد منتجات ترين المجتمعات في الشرق الأوسط وأفريقيا على تحسين البيئة الداخلية بجعلها أكثر راحةً وهدوءاً في المباني التجارية والمنازل والفنادق والمباني الصناعية والمستشفيات.