، كيف شنّت الهند غارتها على باكستان؟.. رصدت هواتف وليس أشخاصًا فسارعت بالقصف ،

محمد بن مسعود - الدمام - "سينغ" أشار إلى أنها كانت في وضع التشغيل

تحت ضغوط حملات التشكيك الداخلية المتزايدة في النتائج التي أعلنتها حكومة ناريندرا مودي للغارة، التي شنتها الهند على باكستان، وادّعت أنها قتلت مئات المتشددين في معسكر لتنظيم "جيش محمد" في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، اضطرّ وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ، اليوم (الثلاثاء)، إلى الكشف عن أدلّة الحكومة الهندية حول الغارة.

وقال "سينغ" أمام حشد انتخابي: "يسأل البعض عن عدد من قتلوا، ويطلبون منا إجابات؛ لقد أظهر نظام المراقبة الهندي المحترم والموثوق به التابع للمنظمة الوطنية للأبحاث التقنية، أن المنطقة كان بها 300 هاتف محمول في وضع التشغيل قبل أن يلقي الطيارون الهنود القنابل. ولا حاجة لأخبركم بعدد من قتلوا".

ووفقًا لـ"رويترز": يثير زعماء المعارضة الهنود الشكوك بوتيرة متزايدة حول إعلان الحكومة أن "عددًا كبيرًا جدًّا" من أعضاء جماعة متشددة قُتلوا في الضربة الجوية التي نفذتها الطائرات الحربية الهندية في ساعة مبكرة من صباح 26 فبراير (شباط) الماضي.

ورفضت الحكومة طلب تقديم دليل، في الوقت الذي ذكرت فيه باكستان أن القنابل الهندية سقطت على أرض فضاء إلى حد بعيد، قرب مدينة بالاكوت في شمال شرق باكستان دون، أن تصيب أحدًا.