43 عاماً في الجو ختامها على قميص.. تفاصيل جديدة لقصة فيديو الاحتفاء بـ صائم الدهر

كشفت تفاصيل جديدة لفيديو الاحتفال بأحد أقدم طيّاري المملكة الطيّار أحمد صائم الدهر؛ بعد 43 عاماً قضاها في السماء طيّاراً تنقل بين شركات الطيران متجاوزاَ 34 ألف ساعة طيران؛ حيث أُجرى له حفل وداع مبسط على متن الرحلة المغادرة من الرياض إلى جدة، أمس الأول، شاركه فيه أبناؤه حيث أحدهم يعمل طيّاراً والآخر مساعد طيّار؛ فضلاً عن الركاب المغادرين.

وكشف نجله عبدالقادر؛ لموقع “سبق”، تفاصيل الفيديو، بقوله: “أمضى والدي 43 عاماً طيّاراً وبعد أن أُحيل إلى التقاعد قررت الشركة عمل حفل تكريم له في رحلته الأخيرة، فطار من جدة للرياض وتمّ استقباله وعمل حفل مختصر في ممر الركاب وعاد سريعاً بالركاب إلى جدة”.

وأضاف: “ركبت أنا وأخي وابن عمي الطائرة دون علمه لنحتفل به في آخر رحلة له ونشاركه مشاعر الفرح، وفي منتصف الرحلة ألقى والدي كلمة وداعية للركاب واحتفل بهم وصافحهم مودعاً لهم، وتم توزيع وجبات مجانية، وفُوجئ بنا بالرحلة، فشاركناه الحفلة مثل ما ظهر الفيديو وكانت رحلة ممتعة”.

واختتم: “كانت الشركة قد وفرت كابتناً ثالثاً استعداداً للحفلة، فكانوا ثلاثة: والدي، ومساعد طيّار، وكابتن ثالث بديل، وبعد الهبوط وقّع الركاب على قميص والدي، وهو بروتوكول للطيّارين؛ أي طيّار يدخل عالم الطيران أو يغادره يُحتفى به بهذه الطريقة”.