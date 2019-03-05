السعودية اليوم / القائم بأعمال سفارة المملكة لدى بريطانيا يستقبل الرئيس التنفيذي الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية



لندن 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

استقبل القائم بأعمال سفارة المملكة العربية

وفي بداية اللقاء، هنأ القائم بالأعمال سعود الحمدان بندر رضا على تسلمه مهام منصبه الجديد أمينا عامًا لغرفة التجارة العربية البريطانية، داعيًا له بالتوفيق والنجاح في عمله الجديد وتحقيق الغرفة جميع أهدافها.

وبحث الجانبان أهمية دور الغرفة العربية البريطانية في تعزيز التعاون بين الدول العربية كافة من جهة والمملكة المتحدة، والآفاق والفرص الجديدة التي قد تتاح بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست).

كما بحثا أهمية استفادة الشركات العربية من نظيراتها البريطانية في جميع أوجه الأعمال التجارية والاستثمارية والاقتصادية لمصلحة الطرفين وتعزيزها لآفاق أوسع وأرحب.

وتعد زيارة أمين عام الغرفة العربية البريطانية إلى سفارة المملكة في لندن هي أول زيارة له بعد توليه المنصب بداية شهر مارس، والتي تأتي في سلسلة زياراته لبقية سفارات بقية الدول العربية في بريطانيا لبحث تعزيز العلاقات التجارية العربية مع المملكة المتحدة.

حضر اللقاء مسؤول القسم الاقتصادي في سفارة المملكة خالد الغفيص، وعدد من منسوبي السفارة.

// انتهى //

19:01ت م

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لندن 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واساستقبل القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة سعود بن ناصر الحمدان اليوم الرئيس التنفيذي الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية بندر بن علي رضا بمقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة لندن.وفي بداية اللقاء، هنأ القائم بالأعمال سعود الحمدان بندر رضا على تسلمه مهام منصبه الجديد أمينا عامًا لغرفة التجارة العربية البريطانية، داعيًا له بالتوفيق والنجاح في عمله الجديد وتحقيق الغرفة جميع أهدافها.وبحث الجانبان أهمية دور الغرفة العربية البريطانية في تعزيز التعاون بين الدول العربية كافة من جهة والمملكة المتحدة، والآفاق والفرص الجديدة التي قد تتاح بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ( بريكست).كما بحثا أهمية استفادة الشركات العربية من نظيراتها البريطانية في جميع أوجه الأعمال التجارية والاستثمارية والاقتصادية لمصلحة الطرفين وتعزيزها لآفاق أوسع وأرحب.وتعد زيارة أمين عام الغرفة العربية البريطانية إلى سفارة المملكة في لندن هي أول زيارة له بعد توليه المنصب بداية شهر مارس، والتي تأتي في سلسلة زياراته لبقية سفارات بقية الدول العربية في بريطانيا لبحث تعزيز العلاقات التجارية العربية مع المملكة المتحدة.حضر اللقاء مسؤول القسم الاقتصادي في سفارة المملكة خالد الغفيص، وعدد من منسوبي السفارة.// انتهى //19:01ت م0269

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