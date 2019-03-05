السعودية اليوم / الرئيس الفلسطيني يلتقي رئيس البنك الإسلامي للتنمية



عمان 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم، في مقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، رئيس البنك الإسلامي للتنمية بندر بن حمزة حجار.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس أطلع رئيس البنك على آخر تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة، في ظل التهديدات الراهنة، كما شكره على الجهود والمواقف الداعمة لفلسطين.

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18:46ت م

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