السعودية اليوم / وزارة الخارجية تقيم حفل توديع للسفير الصيني لدى المملكة



الرياض 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 5 مارس 2019م واس

أقامت وزارة الخارجية حفل توديع لسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

حضر الحفل، عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة وكبار المسؤولين بالوزارة.

وقدم وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين درعاً تذكارياً للسفير الصيني تقديراً لجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

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18:30ت م

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