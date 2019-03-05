السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ جولتها الدعوية الخامسة في محافظة الطوال



الطوال 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

يبدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان يوم غدٍ ، جولته الدعوية الخامسة بعدد من جوامع ومساجد محافظة الطوال ومركز الموسم، ينفذها عدد من دعاة والمشايخ.

وتتضمن فعاليات الجولة، باقة من المحاضرات والندوات المتنوعة التي تتمحور حول نعمة الأمن والاستقرار، والوصية النافعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام "عليكم بسنتي"، والتحذير من الأفكار الضالة.

الجدير بالذكر أن الجولة، التي ستقام عقب صلاتي المغرب والعشاء، تأتي ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها الفرع هذا العام بهدف توعية وتبصير الناس بأمور دينهم. // انتهى //

18:15ت م

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