السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة



مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة المعين حديثاً الشيخ فؤاد العمري, يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان، رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم في المنطقة بمناسبة تعيينهم، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليهم.

من جهته أعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة عن شكرهم وتقديرهم لسمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.

// انتهى //

18:14ت م

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