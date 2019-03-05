السعودية اليوم / توطين الوظائف بنجران تتأكد من التزام قطاع الإيواء والسياحة بنظام التوطين عبر جولات تفتيشية



نجران 28 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

نفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران اليوم، جولات تفتيشية على قطاع الايواء والسياحة بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران عبد الله محمد الدوسري، أن الجولات التفتيشية تأتي بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة، مبيناً أن اللجنة قامت بحصر 12 وحدة سكنية و 6 مكاتب حجز سياحي و 12 موظفة سعودية، ،ونتج عن الزيارة عدد 6 فرص وظيفية بإجمالي 25 موظف سعودي في كل الوحدات، كما قامت لجنة الحصر بزيارة 25 منشأة وحصر 17 فرصة عمل، مؤكداً مواصلة فرق التفتيش بمكتب العمل بنجران والمحافظات التابعة لها أعمالها الميدانية لمتابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في الأنشطة المستهدفة بالتوطين.

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18:14ت م

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