السعودية اليوم / نائب أمير مكة المكرمة يزور جامعة أم القرى



مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ضرورة التركيز على الجوانب البحثية في جامعة أم القرى, خصوصاً تلك التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأن تكون مخرجات الجامعة مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, لجامعة أم القرى التي تخللها استعراض لأعمال وخطط الجامعة المستقبلية.

وشاهد الأمير بدر بن سلطان بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل, وعددٌ من الوكلاء, فيلماً وثائقياً يحكي مسيرة الجامعة التعليمية والأكاديمية والبحثية.

وقام سموه بجولة في المدينة الجامعية بالعابدية، شملت الوقوف على مشروع المستشفى الجامعي الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 70%, فيما تبلغ طاقته 400 سرير ، كما زار مركز المحاكاة الطبي بكلية الطب، وتجهيزات مستشفى الأسنان التعليمي الذي يتكون من 75 عيادة، مطلعاً على تجهيزات عيادة الأسنان المتنقلة ومبادرة ابتسامة مكة التي تنفذها الجامعة بالشراكة مع تعليم مكة المكرمة والتي تم من خلالها فحص 3 آلاف طالب وطالبة.

بعد ذلك زار سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة مقر شركة وادي مكة للتنقية بالعابدية، مطلعاً على المخطط العام للوادي الذي يهدف لتحويله إلى واحة عالمية ممكنة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومعمل النمذجة الذي أنتج الحساسات الإلكترونية وتم استخدامها في الحرم المكي والمطارات

من جهته رحب الدكتور بافيل بالأمير بدر بن سلطان، مضيفاً أن جامعة أم القرى شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، خطوات متسارعة في برامجها العلمية والتعليمية والبحثية وتوسعت مرافقها وبُناها التحتية لتوفير فرص التعليم الجامعي بجميع مراحله لأبناء الوطن المعطاء، حيث تشرف الجامعة على خدمة ما يقارب ٩٣ ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم بين جنباتها في مختلف التخصصات والدرجات العلمية من خلال 34 كلية ومعهد تضم جميع الأقسام والتخصصات العلمية، سواءً بمقرها بمكة المكرمة بشطري الطلاب والطالبات أو فروعها بمحافظات "الجموم والليث والقنفذة وأضم".

// انتهى //

17:49ت م

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مكة المكرمة 28 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 05 مارس 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ضرورة التركيز على الجوانب البحثية في جامعة أم القرى, خصوصاً تلك التي من شأنها تعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وأن تكون مخرجات الجامعة مواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠.جاء ذلك خلال زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم, لجامعة أم القرى التي تخللها استعراض لأعمال وخطط الجامعة المستقبلية.وشاهد الأمير بدر بن سلطان بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل, وعددٌ من الوكلاء, فيلماً وثائقياً يحكي مسيرة الجامعة التعليمية والأكاديمية والبحثية.وقام سموه بجولة في المدينة الجامعية بالعابدية، شملت الوقوف على مشروع المستشفى الجامعي الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 70%, فيما تبلغ طاقته 400 سرير ، كما زار مركز المحاكاة الطبي بكلية الطب، وتجهيزات مستشفى الأسنان التعليمي الذي يتكون من 75 عيادة، مطلعاً على تجهيزات عيادة الأسنان المتنقلة ومبادرة ابتسامة مكة التي تنفذها الجامعة بالشراكة مع تعليم مكة المكرمة والتي تم من خلالها فحص 3 آلاف طالب وطالبة.بعد ذلك زار سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة مقر شركة وادي مكة للتنقية بالعابدية، مطلعاً على المخطط العام للوادي الذي يهدف لتحويله إلى واحة عالمية ممكنة للإبداع والابتكار وريادة الأعمال، ومعمل النمذجة الذي أنتج الحساسات الإلكترونية وتم استخدامها في الحرم المكي والمطارات السعودية لإرشاد الحجاج والمعتمرين، وعدد من تجارب الشركات الناشئة التي تبلغ نحو 12 شركة ناشئة في حاضنة نمو الأعمال التابعة لوادي مكة للتقنية بجامعة أم القرى، كما دشن المنصة الإلكترونية لحاضنة نمو في دورتها الثانية وبرنامج التدريب الصيفي في وادي مكة للتقنية الذي ينفذه معهد الابداع وريادة الاعمال بالجامعة.من جهته رحب الدكتور بافيل بالأمير بدر بن سلطان، مضيفاً أن جامعة أم القرى شهدت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، خطوات متسارعة في برامجها العلمية والتعليمية والبحثية وتوسعت مرافقها وبُناها التحتية لتوفير فرص التعليم الجامعي بجميع مراحله لأبناء الوطن المعطاء، حيث تشرف الجامعة على خدمة ما يقارب ٩٣ ألف طالب وطالبة يتلقون تعليمهم بين جنباتها في مختلف التخصصات والدرجات العلمية من خلال 34 كلية ومعهد تضم جميع الأقسام والتخصصات العلمية، سواءً بمقرها بمكة المكرمة بشطري الطلاب والطالبات أو فروعها بمحافظات "الجموم والليث والقنفذة وأضم".// انتهى //17:49ت م0236

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.