السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تكثق أعمال الرقابة الميدانية على المحلات



مكة المكرمة في 28 جماد الآخر 1440 ه الموافق 05 مارس 2019 م واس

تكثف أمانة العاصمة المقدسة أعمال الرقابة الصحية على صوالين الحلاقة بهدف متابعة أوضاعها والتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المحال وأثناء العمل وضمان سلامة العاملين من الأمراض والأوبئة المعدية .

وتمخض عن الجولات الميدانية على صوالين الحلاقة ضمن نطاق أحياء المعابدة والمنطقة المركزية بأجياد إغلاق ٤ صوالين حلاقة مخالفة.

وشددت الأمانة على ضرورة تقيد العاملين بالاشتراطات الصحية المتمثلة بارتداء القفازات والكمامات أثناء العمل وتوفر محاليل تعقيم لأيدي العاملين واستعمال أمواس الحلاقة ذات الاستخدام الواحد لضمان سلامة الجميع .

من جهة أخرى نفذت بلدية الشوقية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة العاصمة المقدسة حملة مكثفة لإزالة بؤر توالد البعوض الناقل لحمى الضنك في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية .

وشملت الحملة تعقيم مواقع الورش الصناعية والمحلات والأسواق التجارية , وأسفرت الحملة عن إزالة ٨٥ مشربا وجالون ماء لسقيا الحمام وإتلافها وذلك للقضاء على أماكن تواجد يرقات البعوض حيث تم الرش والتعقيم للمواقع المرصودة .

وقامت بلدیة العزیزیة الفرعیة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بحملة رقابية شاملة مشتركة على المحلات التجارية والمنشآت الغذائية جرى خلالها إزالة الحواجز الحديدية والمطبات العشوائية المخالفة ومظاهر التلوث البصري ومكافحة الباعة الجائلين .

وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 مخابز مخالفة للاشتراطات الصحیة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية لعدم التقیيد بالأوزان المعتمدة للمخابز والأفران كما جرى الكشف على المطاعم والمنشآت الغذائية وتم مصادرة وإتلاف 161 كجم لحوم غیر صالحة للاستهلاك الآدمي وإتلاف 13 حبة دجاج مخالفة للاشتراطات الصحیة و 15 لتر زیت قلي غیر صالح للاستهلاك و 27 كجم عجینة و15 كجم إیدامات محضرة بطریقة غیر صحیة و220 كجم دقیق بسب سوء التخزین وتدني مستوى النظافة بالموقع اضافةً إلى مصادرة 46 كجم فواكه وخضروات من باعة متجولین.

// انتهى //

17:26ت م

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