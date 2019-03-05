انت الان تتابع تفاصيل خبر "ممكلة الأسرار".. وثائقي يكشف تاريخ العلاقة بين السعودية وأمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:04 مساءً - أعلنت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية عن موعد بثها الفيلم الوثائقي "السعودية: مملكة الاسرار" الذي يتطرق إلى تاريخ العلاقات المعقدة بين الولايات المتحدة والمملكة ودور الرياض الخفي في العديد من المفات الشائكة؛ من أفغانستان إلى أحداث 11 سبتمبر ثم دعم الصراعات في دول المنطقة حتى جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتفاعل ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مع الإعلان التروجي للفيلم تحت الوسم (#kingdomofsecrets)، فيما نشر العديد منهم صوراً عن الأحداث الرئيسة في العالم وتقف المملكة خلفها مثل أحداث سبتمبر 2001.

ويتطرق المحلل السياسي، فريد زكريا، مقدم برنامج "GPS" على شبكة الإخبارية الأمريكية في الفيلم الوثائقي، إلى الحديث عن العلاقات بين الرياض وواشنطن، مستضيفاً عدداً من الباحثين والمفكرين والمسؤولين السابقين والمختصين بهذا الشأن.

وبحسب ما ذكرت "CNN" فإن من بين الضيوف الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز، توم فريدمان، الذي وصف العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة والسياسات التي تتخذ مبنية على رسائل "واتساب" (تطبيق للرسائل النصية) بين جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وزوج ابنته ايفانكا وبين ولي العهد السعودي، الأمير، محمد بن سلمان.

وقبل أسبوع من بث الفيلم الوثائقي، تحدث المحلل السياسي الأمريكي في مقال رأي نشره يوم الأحد الماضي عن لقائه السابق بالإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا مطلع أكتوبر الماضي على يد فريق اغتيال على ارتباط مباشر بولي العهد محمد بن سلمان.

وقال زكريا في مقاله الذي نشره على النسخة الدولية من "CNN": "عرفت جمال خاشقجي قبل 15 عاماً، عندما سافرت إلى السعودية لكتابة تقرير عنها لنيوزويك.. كان أحد الأشخاص الذين قدموا لي تعريفاً مسبقاً (قبل كتابة التقرير) وأمضى بعض الوقت معي خلال فترة تواجدي بالبلاد..".

وأضاف زكريا قائلاً: "كنت أقدم برنامجاً على PBS قبل قدومي لـCNN ودعوته (خاشقجي) للحديث عن مستقبل بلاده، كان شخصاً مطلعاً ووقوراً، كان إصلاحياً سعودياً ولكنه في الوقت ذاته وطني، تأثرت شخصياً بمقتله، غريزياً مع شعور بالخوف والاشمئزاز ولكن أيضاً بحزن كبير على فقدان صديق".

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أما بخصوص الفيلم الوثائقي، يتطرق زكريا إلى تاريخ العلاقات السياسية المعقدة بين السعودية والولايات المتحدة لمدة ساعة كاملة وأيضاً جريمة مقتل خاشقجي. ويتضمن فيلم "مملكة الأسرار" تاريخ السعودية وسجلها "المتطرف دينياً وحكمها الاستبدادي" بحسب الفيلم.

يذكر زكريا متابعيه أنه قبل عامين فقط، "كان ظهور بن سلمان وسط موجة من الدعاية المحيطة بالصور التي تبدو وكأنها إصلاحات يُنظر إليه بحذر باعتبارها إشارة للحداثة يمكن أن تغير مفاهيم مملكة الصحراء الغامضة وتورطها في أحداث 11 سبتمبر. وحاول بن سلمان طي صفحة هذا التاريخ المظلم بإجراءات تمثلت في تجريد الشرطة الدينية من سلطاتهم واعتقل بعض رجال الدين المحافظين وبدأ حملة قال إنها ضد الفساد".

ويشير زكريا إلى تورط إدارة الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر في دعم بن سلمان في تعزيز سلطته وشن حملة الاعتقالات التي طالت أمراء وعلماء وناشطين ومعارضين وحتى جريمة قتل خاشقجي والحديث عن استدراجه من واشنطن إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

ويواجه زكريا في حديثه علي الشهابي مدير "معهد الجزيرة العربية"، وهي مؤسسة معنية بصناعة الرأي العام تتخذ من واشنطن مقراً لها، ويتحدث أيضاً مع هالة الدوسري، الناشطة السعودية والكاتبة في صحيفة واشنطن بوست.

ويستضيف أيضاً شخصيات حقوقية وسياسية ومؤرخين ومفكرين ونواب سابقين في الكونجرس الأمريكي بالإضافة إلى كُتّاب في صحف مثل نيويورك تايمز ومراكز بحثية وأكاديميين في عدد من الجامعات الأمريكية، ويتناول مستقبل العلاقات بين واشنطن والرياض وأبرز التوقعات حول العدالة التي تنتظرها عائلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وأعلنت الشبكة الإخبارية الأمريكية أن الفليم يعرض على "CNN و"CNN International" وعبر خدمة البث المباشر للمشتركين عبر تطبيقات "CNNgo" و"AppleTV" و"Roku" و "Amazon Fire"، وتطبيقات "CNN" على الجوال.