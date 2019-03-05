انت الان تتابع تفاصيل خبر "الخليج 365" يسرد قصصاً من "التاريخ الهجري" بسلسلة حلقات مصورة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:04 مساءً - يدشن موقع "الخليج 365" أول مشروع له في مجال الإنتاج التلفزيوني على شبكة الإنترنت، ببث سلسلة "حدث بالهجري"؛ الذي يهدف إلى إلقاء الضوء على جوانب مشرقة من التاريخين العربي والإسلامي.

وتهدف السلسلة، وهي عبارة على مقاطع فيديو تستمر دقيقتين تقريباً، وتُبث يوم الثلاثاء من كل أسبوع، إلى إبراز معلومات ومواقف وأسماء ظل كثير منها طي النسيان، أو اقتصرت معرفتها على نخب معينة، وستتناول كل حلقة اسماً أو حدثاً من التاريخ الهجري.

ويتناول البرنامج أحداثاً تاريخية كان لها أثر مهم في التاريخ العربي والإسلامي والإنساني بشكل عام، مع التركيز على الإنجازات العلمية للعلماء العرب والمسلمين في الماضي، وأثرها على الحاضر، بالإضافة إلى مآثر الشخصيات العربية والإسلامية.

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من جهة أخرى، يتناول البرنامج أحداثاً في التاريخين العربي والإسلامي تنطوي على دلالات حضارية وأخلاقية تُبرز درجة الرقي الذي وصلت إليه الشعوب الإسلامية في عصرها الذهبي.