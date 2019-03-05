شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينزع 5 آلاف لغم حوثي فى فبراير والان نبدء بالتفاصيل



Next Page > أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة أن مشروع نزع الألغام من اليمن " مسام " تمكن خلال شهر فبراير الماضى من نزع أكثر من 5000 لغم من أراضي اليمن

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