شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع شهيد الواجب الجندي «عسيري» بمحايل والان نبدء بالتفاصيل
وتقدم المصلين بالجامع الكبير بالمركز, محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده, ورئيس المركز سعد بن يحي الحياني, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وتعازي سمو أمير منطقة عسير, سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
وعبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، عادين استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته, داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته وأن يشمله بعفوه وغفرانه.
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