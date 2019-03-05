شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يودع سفير الصين لانتهاء فترة عمله بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلها سفير الصين في توثيق العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، ونائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية المكلف مدير عام الإدارة الآسيوية فيصل العامودي.