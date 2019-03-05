“الجاسر”: نتطلع إلى ترسيخ أسس المنافسة المشروعة في قطاع الأعمال

جدة - عمرو شويل عبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، عن خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله – بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على نظام المنافسة الجديد.

وأشار “الجاسر”، إلى أن صدور نظام المنافسة الجديد يواكب ما تضطلع به الهيئة من الأدوار التي حملتها على عاتقها في سياق ما تتمتع به من وظيفة حيوية في الإشراف على الأسواق بمختلف قطاعاتها وأنشطتها من أجل حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وتحقيق الممارسات المثلى في إنفاذ سياساتها وتطبيق قواعدها العادلة؛ وخلق مناخٍ حافزٍ للاستثمار ومسهمٍ في تحريك عجلة التنمية في قطاع الأعمال ودعم ركائز المنظومة الاقتصادية.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الموافقة على نظام المنافسة تأتي استكمالًا للإطار القانوني لعمل الهيئة، حيث صدرت العام الماضي 1439هـ الموافقة على تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة عامة مستقلة وإقرار تنظيمها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (55) بتاريخ 20/1/1439هـ وما مثله هذا التحول البارز في مسيرة الهيئة من دعمٍ سامٍ كريم من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، لافتًا إلى أن ذلك يُحمِّلهم شرف ومسؤولية هذه اللفتة الكريمة وما تمليه من واجب وطني وتنموي في السعي الحثيث لاستكمال مسيرة ما حققته الهيئة من إنجازات وإسهامات لموازنة الأسواق وتحسين كفاءة الاقتصاد، وصدور نظام المنافسة الجديد يعد خطوة من أهم الخطى التنموية الداعمة لرؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020.

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وأضاف “الجاسر”، أن الهيئة تتطلع إلى ما سيعكسه نظام المنافسة بمضامينه الجديدة وقواعده المطوَّرة من دور فعال في دعم استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة وتطوير آليات اقتصاد السوق، وترسيخ أسس المنافسة المشروعة في قطاع الأعمال والمحافظة على البيئة التنافسية في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية.