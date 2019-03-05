الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الاقامة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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استعلام رخصة سداد مكتب العمل في المملكة العربية السعودية ويكون عن طريق طريقه السؤال عن اتعاب المرافقين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع ثلاث وكالات حكوميه، ويكونون وزارة المالية السعودية، ومؤسسة الجوازات والمركز الطبي، ومن المؤكد أن المملكة العربية السعودية دائماً ما تحاول أن تساعد المواطن السعودي، وتحاول أن توفر له حياه سعيدة كريمة، فقد وفرت المملكة الان الاستعلام عن عن رقم سداد رخصة العمل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريق رقم الإقامة.
الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل برقم الاقامة
ويجدر الإشارة إلة هناك بعض من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يفكرون في تنفيذ الذهاب إلى مكاتب العل داخل المملكة، وفى المنطقة التابعين لها، ويتم عمل تصاريح برقم الحدود، ولكن فى الكثير من الأحيان يتعرضون إلى فقدان رقم السداد التابع لهم، وسنشرح لكم تفصيلياً كيفية الاستعلام عن رخصة سداد مكتب العمل إلكترونياً، وذلك من خلال موقعنا نجوم مصرية تابعونا في التقرير الموضح للجميع.
طريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل بالمملكة
- في البداية يتم الذهاب إلى الموقع الموضح أعلى المقالة.
- ويتم تسجيل الدخول إلى الموقع المعروفة إسمه بوزارة العدل بالسعودية.
- ويتم البحث على كلمة الخدمات الإلكترونية، والتي تتوفر للمواطنين فى أعلى قائمة الصفحة.
- ثم الذهاب إلى جهه اليسار حتى يتم وصول المواطن إلى كلمة خدمات مكتب العمل، التي تمت إتاحتها إلكترونياً.
- وسوف يظهر لجميع المواطنين العديد من الخدمات التابعة لمكتب العمل.
- ثم يقوم المواطن بالذهاب إلى كلمة رخصة مكتب العمل التي تمت إتاحتها إلكترونياً.
- وتتاح رخصة العمل برقم الإقامة ورقم الحدود كما ذكرنا بالأعلى يتم الضغط على واحدة من الخيارين.
- وفى النهاية يتم الضغط على كلمة السداد، ويتم بعدها عرض كلمة أدخل رمز التحقق الخاص بك.
- والضعط على سيرش وإنتظار المعلومات الكاملة حول سداد المستحقات إلكترونياً لرخصة العمل للمواطن.