هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن تمديد طلب مرئيات العموم حول مسودة الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تمديد طلب مرئيات العموم حول مسودة "الإطار التنظيمي لإنترنت الاشياء"، ومسودة "الشروط الخاصة للتراخيص الفئوية نوع (ب) لتقديم خدمات إنترنت الأشياء باستخدام الترددات المعفاة من الترخيص". ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين إلى الاطلاع على طلب المرئيات من خلال زيارة موقعها الإلكتروني(www.citc.gov.sa)، حاثة الجهات ذات العلاقة والعموم على ضرورة تقديم جميع الملحوظات والمرئيات بالتفصيل، مدعومة بالمبررات إن وجدت، وذلك عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، علماً أن الموعد الجديد لاستلام المرئيات هو يوم الخميس بتاريخ 14 / 7 / 1440 هـ الموافق 21 / 3 / 2019 م.



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