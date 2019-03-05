إعادة تأهيل 400 فني من حملة دبلوم طب الطوارئ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر لتنفيذ برنامج إعادة تأهيل حملة دبلوم طب الطوارئ لـ 400 فني سعودي، بهدف تمكينهم وإلحاقهم بسوق العمل في القطاع الصحي على مهنة فني خدمات طبية طارئة.

يذكر أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الصندوق لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال برامجه العديدة، إضافة إلى دعم وتمويل الخطط والدراسات والبرامج التي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية وتوظيف السعوديين، ورفع مهارات الباحثين عن عمل، وذلك بالشراكة مع الجهات التدريبية.

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بنود الاتفاقية:

- تنفيذ برنامج تدريبي نظري لـ 4 أشهر داخل مركز الأمير سلطان للدراسات الصحية.

- تنفيذ برنامج تدريبي عملي لـ 4 أشهر داخل المراكز التابعة لهيئة الهلال الأحمر.

- توظيف مجتازي فترتي التدريب بفني خدمات طبية طارئة.