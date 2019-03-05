ضبط مطبخ إعاشة مخالف يزود فنادق في مكة بالوجبات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أسفرت جولة لإدارة تطوير الرقابة الصحية التابعة للإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة عن ضبط مطبخ إعاشة غير معتمد في حي الشوقية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وتوجد به مواد غذائية فاسدة، إذ يؤمن الوجبات لبعض الفنادق في المنطقة المركزية، وجرى اتخاذ اللازم بحسب الأنظمة البلدية.

وعلى نطاق بلدية المسفلة الفرعية وخلال مواصلة الحملات التصحيحية على المطاعم ومقدمي الوجبات رصدت الفرق عددا من الملاحظات الصحية، أسفر عنها إغلاق مطعم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وفي العزيزية ضمن الحملة على المطاعم صادرت الفرق وأتلفت كميات كبيرة من الوجبات الغذائية غير الصالحة مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وذلك خلال رصدها ملاحظات على مطاعم، أبرزها تدن في مستوى النظافة وسوء في التحضير والتخزين.