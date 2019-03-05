مناقشة آلية تطبيق إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

نظمت وزارة الشؤون البلدية والقروية بديوان الوزارة اليوم ورشة عمل لتحديد آلية تطبيق إلزامية المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطبيقها، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجماز.

وشارك ممثلون من جهات حكومية شملت وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي واللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية والهيئة العامة للاستثمار، وممثلو الهيئات المهنية من الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين، بالإضافة إلى ممثلي القطاع البلدي من ديوان الوزارة والأمانات، كما شارك ممثلون من المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات.

وتهدف الورشة إلى تحديد آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإلزام المقاولين لمشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ونطاقه من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان من خلال دراسة متأنية لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية.

كما استعرضت نماذج ممارسات عالمية وإقليمية في مجال تطبيق التأمين الإلزامي على المباني شملت كلا من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات، مصر، الكويت، الجزائر، وليبيا، حيث تمت مناقشة الضمان العشري حسب التجربة الفرنسية، وأنواع التغطية ومدة الضمان بحسب التجارب الإسبانية والإيطالية والكندية والأمريكية.

وتطرقت الورشة إلى تحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان والفائدة من وثيقة التأمين، ونموذج لإجراءات مطالبة التأمين بعد اكتشاف الضرر.

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وفيما يتعلق بتحديد النطاق الجغرافي للتطبيق ناقشت الورشة مراحل التطبيق المقترحة، حيث يتم في المرحلة الأولى التطبيق على جميع أنواع المباني غير الحكومية في نطاق المدن الرئيسة بالأمانات الخمس الكبرى (العاصمة المقدسة - المدينة المنورة - الرياض - محافظة جدة، المنطقة الشرقية) ولمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تقييم الوضع النهائي لآلية إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني غير الحكومية وتحديد تحديات التطبيق ومعالجتها، ومن ثم يتم في المرحلة الثانية تعميمها على باقي المدن السعودية.

محاور الورشة:

تعريف العيوب الخفية في المباني وتحديد المسؤولية القانونية ومدة الضمان

استعراض التعاريف المقترحة للعيب الخفي طبقا لتعاريف الجمعيات والهيئات الدولية المتخصصة

تحديد إجراءات التفتيش على المباني والتقارير الفنية المطلوبة

تحديد الآلية المشتركة لتأهيل المكاتب الهندسية والمقاولين من خلال متطلبات ومعايير موحدة

آلية التطبيق المقترحة ومناقشة التوصيات النهائية لورشة العمل