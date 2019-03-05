مجلس منطقة مكة يناقش تطوير نقطة الشميسي ومشروع الجدار الالكتروني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش اجتماع مجلس منطقة مكة المكرمة اليوم برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة خالد الفيصل عددا من القضايا التنموية، بينها مقترح مشروع الجدار الالكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة.

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وفي مستهل الاجتماع الذي حضره نائب أمير منطقة مكة بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، قدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضا عن أعمالها، ويأتي في مقدمتها تطوير نقطة الشميسي التي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم، وتطوير المنطقة الحالية والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات.

واستعرضت لجنة التنمية العمرانية والمشروعات أعمال فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، فيما قدمت لجنة متابعة العشوائيات رصدا لعدد من المواقع التي تعاني من التشوه البصري، وجرت مناقشة تولي الأمانات إعداد دراسات متكاملة عن هذا الجانب مع وضع الحلول لها.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.