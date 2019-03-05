جامعة الملك عبدالعزيز تنظم ملتقى لتشجيع طلابها على العمل الريادي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أمس فعاليات الملتقى العلمي العاشر لطلاب وطالبات الجامعة، وذلك لتشجيع طلابها على العمل الريادي ونشر ثقافة التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي والإبداع والابتكار.

وتجول مدير الجامعة في المعرض العلمي للملتقى، والذي اشتمل على الملصقات والأبحاث العلمية والابتكارات الطلابية، وجرى تقسيمه إلى قسمين، الأول: محور التنمية المستدامة، وشمل مشاركات الطلاب في الأبحاث العلمية والتطبيقية والابتكار وريادة الأعمال، والقسم الثاني: محور صناعة الإنسان، وشمل الأبحاث في تصاميم البيئة والفنون، وصناعة الأعمال وخدمة المجتمع، والفعاليات المصاحبة.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني أن للملتقى العلمي أهمية في إبراز مواهب الطلاب الابتكارية وإنتاجهم العلمي، والذي شهد هذا العام نقلة نوعية على مستوى الكم والنوع، مشيرا إلى إعادة هيكلة المحاور الرئيسة فيه لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية وتنمية الحس الإبداعي والإحساس بالمسؤولية لدى طلبة الجامعة.

وقال رئيس اللجنة التنفيذية وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني إنه بدأت أعمال الإعداد لإقامة الملتقى الحالي، وتنسيق الجهود، والعمل المشترك من خلال اللجان المنبثقة عن اللجنة العلمية واللجان الأخرى، بمساندة العمادات والإدارات المختلفة، والمرور بمراحل الاستعداد العلمي والتقني والفني، وجرى افتتاح الملتقى في نسخته العاشرة بمشاركة طلابية متميزة بلغت 3000 مشاركة في جميع محاور الملتقى.

أهداف الملتقى

- دعم مهارات صناعة الإنسان

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- بناء المشاريع الصغيرة والأعمال الفنية والإعلامية الأصيلة والمتميزة

- إتاحة الفرصة لإبراز المواهب وإثراء الساحة الأكاديمية

- عرض ونشر النتاج العلمي والإبداعي والابتكاري والريادي للطلاب والطالبات

- تنمية المهارات القيادية والحوارية لدى الطلاب والطالبات

- تعزيز القيم البحثية والإبداعية والوطنية

- إتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي

- بناء جسور التواصل العلمي