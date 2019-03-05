مجلس الوزراء يوافق على نظام المنافسة وإعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات بجدة والدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم الموافقة على نظام المنافسة والتأكيد على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية كل فيما يخصه ـ بتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية والفنية اللازمة للجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

لقاءات ومباحثات

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ونتائج استقباله وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

دعم اليمن

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء بين أن تبرع المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن في 2019، إضافة إلى ما أعلن عنه منذ بداية هذا العام المتمثل في مبادرة "إمداد" لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن، يجسد التزام المملكة تجاه الشعب اليمني وسعيها لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما ينعكس على أمنه واستقراره، حيث بلغ ما قدمته المملكة حتى يناير 2019 أكثر من 13 مليار دولار أمريكي أسهمت في جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق.

الأمن العربي

ونوه المجلس بنتائج اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والاجتماع المشترك بين وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب، التي اختتمت في تونس، وما صدر عنها من قرارات وتوصيات، وتأكيد الحرص على مواصلة العمل وتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار للشعوب العربية كافة.

حماية حقوق الإنسان

وتطرق المجلس إلى مشاركات المملكة في أعمال الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وما أبدته من تقدير للدور الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وتأكيد على ضرورة أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وغير الانتقائية وبالحوار والتعاون الدولي البناء. وشدد المجلس في هذا السياق على أن المملكة تراعي في كل إجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها جميع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما يكفل تحقيق أفضل مستويات تعزيزها وحمايتها وتحقيق التنمية المستدامة.

التصدي للتحديات

ورحب المجلس بـ "إعلان أبوظبي" الصادر عن أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وما اشتمل عليه من مواقف ثابتة للدول الأعضاء تجاه مختلف القضايا، وإشادة بجهود منظمة التعاون الإسلامي في حماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الإسلامية وتنسيق الجهود وتوحيدها للتصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة.

حزب الله منظمة إرهابية

وأعرب المجلس عن ترحيب السعودية بقرار المملكة المتحدة تصنيف ميليشيات حزب الله بمجملها كمنظمة إرهابية، مؤكدا أن هذا التصنيف يعد خطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم، مشددا على ضرورة أن يحذو المجتمع الدولي حذو السعودية والمملكة المتحدة في اتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الميليشيات الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.

سلامة المرضى

وأعرب المجلس عن تقدير المملكة للمشاركين في أعمال القمة الوزارية العالمية الرابعة لسلامة المرضى التي استضافتها المملكة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، على ما بذلوه من جهود توجت بصدور إعلان جدة لسلامة المرضى، الذي يستند على المبادئ التي استهدفتها القمة العالمية الوزارية الرابعة لسلامة المرضى 2019 بجدة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

أولا: تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة السعودية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا: الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومتي السعودية والإمارات العربية في المجالات التالية:

ـ الطاقة المتجددة.

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ـ الشراكات الخارجية.

ـ الإنتاج والصناعة.

ـ دعم ريادة الأعمال.

ـ النفط والغاز والبتروكيماويات.

ـ إقامة الحوار السياسي الاستراتيجي المشترك.

ـ التطوير الحكومي والخدمات الحكومية.

ثالثا: تفويض رئيس أمن الدولة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب في إندونيسيا للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في الأرجنتين.

خامسا: إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في جدة والدمام لمدة ثلاث سنوات، وذلك على النحو الآتي:

1 ـ لجنة الفصل في جدة برئاسة الدكتور محمد بن إبراهيم العثمان، وعضوية كل من: الدكتور سلطان بن فيحان العصيمي، ومحمد بن عتيق الحربي.

2 ـ لجنة الفصل في الدمام برئاسة صالح بن أحمد الغامدي، وعضوية كل من: الدكتور محمد بن سعود الدعيلج، وعيد بن عبدالله الناصر.

سادسا: الموافقة على نظام المنافسة.

سابعا: تعديل قراره رقم (51) وتاريخ 6 / 2 / 1435هـ، وذلك على نحو يتضمن التأكيد على الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ـ بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية كل فيما يخصه ـ بتوفير جميع الإمكانات المادية والبشرية والفنية اللازمة للجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

ترقيات

1 ـ محمد بن عبدالعزيز السالم - مدير عام مكتب نائب وزير الداخلية بوزارة الداخلية - المرتبة 15

2 ـ أحمد بن سعد النصار - مستشار مالي بديوان المراقبة العامة - المرتبة 15

3 ـ سامي بن صالح الطريف - وكيل الرئيس العام للشؤون الميدانية والقضايا بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - المرتبة 15.

4 ـ سليمان بن عمر الحصين - مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - المرتبة 14

5 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض)، وهم:

ـ أسامة بن داخل الأحمدي.

ـ قاسم بن عبدالله قشلان.

ـ حميد بن عبدالرحمن آل حميد.