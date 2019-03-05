، في أمراض القلب والعيون.. "البلسم الدولية" تعالج 1939 مريضًا يمنيًّا وتنزانيًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعمل على مساعدة الدول المنكوبة والفقيرة

ساهمت منظمة "البلسم الدولية" في علاج 1939 مريضًا ومريضة، من جمهوريتَي اليمن وتنزانيا، بعد طلبات مقدمة من حكومات تلك الدول للفريق الطبي التطوعي.

وتعمل المنظمة على استهداف الدول المنكوبة والفقيرة التي تعاني من نقص في الكوادر الطبية في بعض التخصصات المستعصية، وذلك لتقديم خدماتها الطبية بالمجان، وإحضار أدواتها ومعداتها الطبية.

ونجحت البلسم الدولية بجهود من أعضائها الشخصية، في تقديم الاستشارات الطبية وعمليات القلب المفتوح وعمليات العيون المعقدة للمرضى والمريضات والأطفال في تلك الدول، إلى جانب التعاون مع وزارات الصحة في تلك الحكومات بتولي تدريب الكوادر الطبية والتمريض والفنيين.

وتستمر منظمة البلسم في تقديم رحلاتها العلاجية الإنسانية الخيرية الدولية بتخصصات طبية متعددة ومختلفة بحسب الحاجة، وتوفر الأطباء والطبيبات المتطوعين، وذلك بحسب المدير التنفيذي لمنظمة البلسم الدولية الدكتور عماد بخاري، الذي أكد على أن البلسم ستسعى لتحقيق رؤيتها العامة في الوصول للمرضى المحتاجين في العالم.

وأجرت منظمة البلسم الدولية بكوادر وطنية تطوعية، أكثر من 264 عملية قلب مفتوح معقدة وقسطرة تداخلية، وعملت أكثر من 150 عملية عين معقدة لمرضى عانوا كثيرًا دون القدرة على دفع تكلفة العملية أو إيجاد القدرات الطبية في بلدانهم لتنفيذها.

ووظّفت منظمة البلسم الدولية جهودها في تقديم الشفاء لأكثر من 1572 مواطنًا يمنيًّا في جميع المحافظات والمناطق التي عانى مواطنوها من أمراض العيون والقلب، وأكثر من 367 حالة قلب معقّدة في جمهورية تنزانيا الاتحادية، ولا زالت الجهود تتواصل.

يذكر أن البلسم الدولية هي: منظمة تطوعية انطلقت في العمل منذ أبريل 2018، بجهود وطنية من مجموعة من الأطباء والطبيبات والفنيين السعوديين الذين سخروا مهنتهم في خدمة الإنسان والإنسانية، ولا تزال الجهود مستمرة لتقديم مزيد من الدعم والوصول للمحتاجين في كل مكان.