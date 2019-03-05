، وكيل إمارة الجوف يترأس اجتماع حملة "وطن بلا مخالف" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور مديري الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية

ترأس وكيل إمارة منطقة الجوف، حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، اليوم، الاجتماع الثالث للأجهزة الحكومية؛ وذلك لمتابعة المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود"#وطن_بلا_مخالف"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأجهزة الأمنية بالمنطقة، وذلك في صالة الاجتماعات بالإمارة.

ونقل وكيل الإمارة شكر أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة، الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز؛ على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في الحملة، وتأكيدهما على دعم الحملة وتضافر الجهود واستمرارها لتحقيق الأهداف والإنجازات المأمولة.

وبين "آل سلطان" أن حملة "وطن بلا مخالف" مشروع وطني يجب أن يسهم ويتعاون فيه الجميع من الجهات الحكومية وأبناء هذا الوطن، فهي مسؤولية مشتركة لما يترتب عليها من سلبيات في ظل وجود العمالة المخالفة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل أدوار الجهات الحكومية وفق توجيه المقام السامي على تنفيذ الحملة وإيضاح آلية العمل برئاسة مدراء الشرط رؤساء اللجان الأمنية الدائمة، إلى جانب شرح بعض النقاط للمعنيين بالخطة التنفيذية للتأكد من قيام كل جهة بدورها المحدد بما في ذلك إمارات المناطق لضمان تحقيق أهدافها.

وأعرب "آل سلطان " في ختام الاجتماع عن شكره للجميع لتفاعلهم مع الحملة الوطنية وتضافر الجهود.