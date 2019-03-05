محمد بن مسعود - الدمام - قدم ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التعازي للأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، إمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة، الدكتور عبدالله بن علي بصفر، في وفاة ابنه عمر؛ الذي كان يتلقى العلاج من مرض السرطان في أحد مراكز العناية المركزة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافته المنية اليوم. ودعا الأمير خالد الفيصل في برقية بعثها لأسرة الفقيد بأن يتغمده الله برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. خالد الفيصل يعزي الشيخ "بصفر" في وفاة ابنه صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-05 قدم ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التعازي للأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، إمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة، الدكتور عبدالله بن علي بصفر، في وفاة ابنه عمر؛ الذي كان يتلقى العلاج من مرض السرطان في أحد مراكز العناية المركزة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافته المنية اليوم. ودعا الأمير خالد الفيصل في برقية بعثها لأسرة الفقيد بأن يتغمده الله برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. Advertisements 05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440 05:53 PM قدم ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، التعازي للأستاذ المشارك بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، إمام وخطيب جامع الشعيبي بجدة، الدكتور عبدالله بن علي بصفر، في وفاة ابنه عمر؛ الذي كان يتلقى العلاج من مرض السرطان في أحد مراكز العناية المركزة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافته المنية اليوم. ودعا الأمير خالد الفيصل في برقية بعثها لأسرة الفقيد بأن يتغمده الله برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته. ، خالد الفيصل يعزي الشيخ "بصفر" في وفاة ابنه ،

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