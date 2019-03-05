، "سهير السيد".. نحاتة مصرية من "خان الخليلي" لمهرجان الملك عبدالعزيز  للإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن سعادتها بالمشاركة والاطلاع على التراث السعودي

تأتي أعمال النحاتين المصريين في "خان الخليلي" كأحد أهم فعاليات القرية السعودية للإبل في مهرجان الملك عبدالعزيز بنسخته الثالثة.

ومن بين هؤلاء الفنانين المصريين، يبرز اسم سهير السيد النحاتة المشهورة في هذه المنطقة، والتي يعرفها جميع رواد خان الخليلي، وأطلق عليها لقب سفيرة التراث المصري؛ بسبب مشاركاتها المتعددة في مهرجانات عالمية متنوعة.

وتستعرض "سهير" في مقدمة محلها في خان الخليلي، الدروع التكريمية التي حصلت عليها، وتقول إن عملها في السعودية أو في مصر يهدف إلى تعريف الجميع بالتراث المصري، من خلال منحوتاتها التي تعكس فترة زمنية قديمة من تاريخ مصر.

وتبقى المنحوتات التي تتعلق بالمرأة هي الأكثر قرباً لقلب "سهير"؛ لأنها تؤكد أن كفاح المرأة المصرية في وقت سابق يستحق إبرازه للجيل الحالي، لذلك انفردت عن غيرها بإعداد منحوتة المرأة المصرية التي تخبز في بيتها، ومنحوتة المرأة التي تقوم بجلب المياه من نهر النيل.

ومن أكثر التحف مبيعاً لدى سهير السيد تحف فرقة أم كلثوم، حيث تقول إن بعض التحف قاربت على النفاد؛ بسبب إقبال زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.

وأشارت إلى أن السؤال الأبرز للزوار يكون عن المواد المستخدمة في صناعة التحف؛ لذلك تحرص على صناعة تحفها مباشرة أمامهم ليتعرفوا على طريقة صناعتها.

وعبّرت "سهير" عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان واطلاعها بشكل مقرب على التراث السعودي الذي تسعى لنقله عبر منحوتاتها القادمة إلى مصر، كما أعلنت أنها تخطط لإعداد منحوتة خاصة بالمهرجان ستنتهي منها قريباً.