، جمعية "مأوى" بالدمام تبني 107 وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجاً ،

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أعلنت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالدمام، المختصة في بناء المساكن للمحتاجين، عن بناء 107 وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة خلال 2018 بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس محمد السمان، أن شروط استحقاق المواطن للوحدات السكنية الخيرية من مأوى، امتلاكه أرضاً يمكن البناء عليها، وأن يكون ضمن قائمة المستفيدين من جمعيات البر بنفس المنطقة التابع لها أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن طبيعة بناء الوحدات السكنية في "مأوى" هي البناء بالألواح الخرسانية سابقة الصنع، وإشرافها على التصميم والبناء الهندسي، حتى الانتهاء وتسليم المفاتيح للمستفيدين.
وبين "السمان" أن جمعية "مأوى" وقعت اتفاقية لبناء 24 وحدة سكنية في منطقة الجوف بدعم من الأوقاف، موجهاً شكره لشركاء النجاح الذين أسهموا في بناء الوحدات السكنية للمستفيدين بالمملكة.
جمعية "مأوى" بالدمام تبني 107 وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجاًوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-05
أعلنت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالدمام، المختصة في بناء المساكن للمحتاجين، عن بناء 107 وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة خلال 2018 بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس محمد السمان، أن شروط استحقاق المواطن للوحدات السكنية الخيرية من مأوى، امتلاكه أرضاً يمكن البناء عليها، وأن يكون ضمن قائمة المستفيدين من جمعيات البر بنفس المنطقة التابع لها أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن طبيعة بناء الوحدات السكنية في "مأوى" هي البناء بالألواح الخرسانية سابقة الصنع، وإشرافها على التصميم والبناء الهندسي، حتى الانتهاء وتسليم المفاتيح للمستفيدين.
وبين "السمان" أن جمعية "مأوى" وقعت اتفاقية لبناء 24 وحدة سكنية في منطقة الجوف بدعم من الأوقاف، موجهاً شكره لشركاء النجاح الذين أسهموا في بناء الوحدات السكنية للمستفيدين بالمملكة.
05 مارس 2019 - 28 جمادى الآخر 1440
05:35 PM
بالشراكة مع وزارتي العمل والإسكان
أعلنت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بالدمام، المختصة في بناء المساكن للمحتاجين، عن بناء 107 وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجاً بالمملكة خلال 2018 بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس محمد السمان، أن شروط استحقاق المواطن للوحدات السكنية الخيرية من مأوى، امتلاكه أرضاً يمكن البناء عليها، وأن يكون ضمن قائمة المستفيدين من جمعيات البر بنفس المنطقة التابع لها أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن طبيعة بناء الوحدات السكنية في "مأوى" هي البناء بالألواح الخرسانية سابقة الصنع، وإشرافها على التصميم والبناء الهندسي، حتى الانتهاء وتسليم المفاتيح للمستفيدين.
وبين "السمان" أن جمعية "مأوى" وقعت اتفاقية لبناء 24 وحدة سكنية في منطقة الجوف بدعم من الأوقاف، موجهاً شكره لشركاء النجاح الذين أسهموا في بناء الوحدات السكنية للمستفيدين بالمملكة.
، جمعية "مأوى" بالدمام تبني 107 وحدات سكنية للأسر الأكثر احتياجاً ،
المصدر : الخليج 365
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